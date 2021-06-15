Швейцария ограничила своё воздушное пространство из-за саммита

Швейцария ввела ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена . Специальные меры безопасности будут действовать по 17 июня, заявил ТАСС во вторник официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер.

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"Меры об ограничении воздушного пространства вступили сегодня в силу и будут осуществляться до 17:00 (18:00 мск) 17 июня", - отметил он.

Согласно решению правительства Швейцарии, ВВС страны будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН . При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него ограничения не затронут.

Как сообщил ТАСС во вторник официальный представитель Федерального управления гражданской авиации Швейцарии Антонелло Лавеглиа, в зону безопасности входит небо в окружности с радиусом 47 миль (75,639 км) от условного центра в районе Площади Наций. Согласно опубликованной этим ведомством карте, зона охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции. В свою очередь, по решению кантональных властей Женевы, с 14 по 17 июня запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона.

Прибытие президента США в Женеву ожидается во второй половине дня во вторник. Вечером он встретится с президентом и министром иностранных дел Швейцарии.