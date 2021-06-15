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Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за предстоящего саммита РФ и США

ТАССиещё 7
1 час назад
Швейцария ввела ограничения на использование своего воздушного пространства в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Специальные меры безопасности будут действовать по 17 июня, заявил ТАСС во вторник официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Стефан Хофер.
Швейцария ограничила своё воздушное пространство из-за саммита
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Меры об ограничении воздушного пространства вступили сегодня в силу и будут осуществляться до 17:00 (18:00 мск) 17 июня", - отметил он.
Согласно решению правительства Швейцарии, ВВС страны будут осуществлять функции воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством. Речь идет о воздушном пространстве Женевского региона с условным центром над Площадью Наций рядом с женевской штаб-квартирой ООН. При этом коммерческие полеты в международный аэропорт Женевы и вылеты из него ограничения не затронут.
Как сообщил ТАСС во вторник официальный представитель Федерального управления гражданской авиации Швейцарии Антонелло Лавеглиа, в зону безопасности входит небо в окружности с радиусом 47 миль (75,639 км) от условного центра в районе Площади Наций. Согласно опубликованной этим ведомством карте, зона охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции. В свою очередь, по решению кантональных властей Женевы, с 14 по 17 июня запрещены полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона.
Прибытие президента США в Женеву ожидается во второй половине дня во вторник. Вечером он встретится с президентом и министром иностранных дел Швейцарии.
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,ООН,ИТАР-ТАСС,Россия,Швейцария,Соединенные Штаты,
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