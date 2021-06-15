В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке диверсантов на Украине

Алиса Селезнёва
56 минут назад
Бывший сотрудник антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров рассказал о подготовке на Украине диверсантов для работы в других странах, в первую очередь в России. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке диверсантов на Украине
Фото: ТАССТАСС
По его словам, полк «Азов» на Украине стал базой для подготовки людей, которые отличаются «откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами».
«В полку «Азов» я видел достаточно много иностранных граждан, которые проходили там службу, подготовку», - заявил Прозоров.
Он подчеркнул, что для членов ультраправого движения Украина стала центром, где они набираются боевого опыта. При этом экс-офицер отметил, что люди, прошедшие подготовку на Украине по возвращению на родину могут «стать точками аккумуляции протестных движений или вооруженного сопротивления». А боевиков «Правого сектора»* специально готовили для «работы» на территории России.
«Этим же занимаются и государственные структуры Украины. То же Главное управление разведки Министерства обороны Украины или Силы специальных операций Вооруженных сил, которые готовят боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России», - заметил он.
Ранее в пресс-службе ФСБ рассказали, что трое вооруженных неизвестных людей совершили попытку нарушить государственную границу России с территории Украины и оказали вооруженное сопротивление пограничному наряду при попытке задержания. Они пытались похитить в России свидетеля крушения малазийского «Боинга» в Донбасс. Один из нарушителей погиб в результате ответного огня, двое скрылись на Украине.
*Организация признана экстремисткой и запрещена на территории России
В мире,Василий Прозоров,ФСБ,ИА Sputnik,Россия,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители