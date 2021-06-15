Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке диверсантов на Украине

По его словам, полк «Азов» на Украине стал базой для подготовки людей, которые отличаются «откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами».

Он подчеркнул, что для членов ультраправого движения Украина стала центром, где они набираются боевого опыта. При этом экс-офицер отметил, что люди, прошедшие подготовку на Украине по возвращению на родину могут «стать точками аккумуляции протестных движений или вооруженного сопротивления». А боевиков «Правого сектора»* специально готовили для «работы» на территории России.