Американцам вкололи просроченную вакцину от COVID-19

Он также заверил, что введенная вакцина не должна иметь неблагоприятных последствий для здоровья пациентов. При этом он рекомендовал людям, получившим просроченную вакцину, сделать повторную прививку.

Ранее в Соединенных Штатах работник медицинского центра намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Он достал из холодильника 57 упаковок препарата и не положил их обратно, после чего вакцины пришлось выбросить из-за ненадлежащего хранения.