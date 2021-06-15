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Жителям Нью-Йорка вкололи просроченную вакцину от COVID-19

Газета.Ru
44 минуты назад
В пункте вакцинации в Нью-Йорке 889 пациентам ввели просроченную вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает New York Post. Об инциденте пациентам сообщил оператор пункта вакцинации на Таймс-сквер Давид Савицкий.
Американцам вкололи просроченную вакцину от COVID-19
Фото: ReutersReuters
"После того, как вакцина была введена, было установлено, что она хранилась в морозильной камере сверх утвержденного времени до ее введения", – написал сотрудник центра в электронном письме.
Он также заверил, что введенная вакцина не должна иметь неблагоприятных последствий для здоровья пациентов. При этом он рекомендовал людям, получившим просроченную вакцину, сделать повторную прививку.
Ранее в Соединенных Штатах работник медицинского центра намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Он достал из холодильника 57 упаковок препарата и не положил их обратно, после чего вакцины пришлось выбросить из-за ненадлежащего хранения.
В мире,Происшествия,Pfizer,Нью-Йорк,
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