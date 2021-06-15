В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Байден решил вести отношения с Россией по принципу русской пословицы

Lenta.ru
30 минут назад
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с Россией по принципу «доверяй, но проверяй»: вначале проверять достигнутые договоренности с Россией, а потом уже доверять им. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter -аккаунте Белого дома.
«Доверяй, но проверяй»: Байден об отношениях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности"», — заявил Байден.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан США заявил о готовности США сотрудничать с Россией по вопросам Сирии и Арктики, а также в сфере стратегической стабильности.
Встреча Джо Байдена и президента России Владимира Путина пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Совместное мероприятие лидеров двух стран будет первым с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву станет первым зарубежным визитом российского президента с января 2020 года.
В мире,Политика,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители