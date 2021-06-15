Старший внук Елизаветы II развелся с женой

Старший внук королевы Елизаветы II
, 43-летний Питер Филлипс
, и его жена, 42-летняя Отэм Келли, развелись после 12 лет брака. Об этом сообщает Daily Mai.
Бывшие супруги рассказали членам своей семьи, что решение о разводе было принято "полюбовно" два года назад во имя сохранения "дружеских отношений и счастья их двух детей".
В заявлении, опубликованном пресс-секретарем пары Джерардом Франклином, говорится, "финансовые аспекты их развода урегулированы посредством соглашения, условия которого были одобрены и утверждены Высоким судом".
Издание также отмечает, что 95-летняя королева Елизавета II, у которой сложились близкие дружеское отношения с Отэм Келли, особенно переживает развод любимого внука.
Ранее британские СМИ сообщали о том, что королева Великобритании Елизавета II позволила членам своей семьи официально оспаривать и опровергать любые заявления ее внука принца Гарри
и его супруги Меган Маркл, которые не соответствуют действительности.