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Байден не исключил возможности вступления Украины в НАТО на фоне ситуации в Донбассе

Газета.Ru
1 час назад
Президент США Джо Байден заявил о том, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на ситуацию в Донбассе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после саммита лидеров стран НАТО в Брюсселе.
Байден допустил вступление Украины в НАТО
Фото: ReutersReuters
"Нет", - ответил Байден в ответ на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность для Украины вступить в НАТО.
Во время саммита лидеры НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявив о необходимости этих стран продолжать реформы. При этом сроков возможного вступления этих стран в организацию не называлось.
Ранее Байден заявил, что для вступления в НАТО Украине необходимо победить коррупцию, а руководству страны - убедить членов Североатлантического альянса в необходимости принять ее.
В мире,Джозеф Байден,НАТО,Брюссель,Соединенные Штаты,Украина,
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