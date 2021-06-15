Байден допустил вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден
заявил о том, что Украина
может вступить в НАТО
, несмотря на ситуацию в Донбассе. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после саммита лидеров стран НАТО в Брюсселе
.
"Нет", - ответил Байден в ответ на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность для Украины вступить в НАТО.
Во время саммита лидеры НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявив о необходимости этих стран продолжать реформы. При этом сроков возможного вступления этих стран в организацию не называлось.
Ранее Байден заявил, что для вступления в НАТО Украине необходимо победить коррупцию, а руководству страны - убедить членов Североатлантического альянса в необходимости принять ее.