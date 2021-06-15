Байден допустил вступление Украины в НАТО

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"Нет", - ответил Байден в ответ на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность для Украины вступить в НАТО.

Во время саммита лидеры НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявив о необходимости этих стран продолжать реформы. При этом сроков возможного вступления этих стран в организацию не называлось.