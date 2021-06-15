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В Киеве оценили «абстрактные заявления» НАТО о перспективах Украины

News.ruиещё 2
1 час назад
Абстрактные заявления о перспективах в НАТО не устраивают Украину, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. После саммита лидеров стран НАТО в эфире телеканала ICTV он отметил, что нужны конкретные даты получения плана действий по членству в Альянсе.
На Украине потребовали конкретики насчет членства в НАТО
Фото: EPAEPA
Представители НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к военному блоку. Однако конкретные сроки возможного вступления этих стран в организацию не были названы.
Это не удовлетворяет. Потому что общая задумка состоит в том, чтобы привязать к календарному плану, чтобы был чёткий календарный план получения ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. — NEWS.ru), — подчеркнул советник Зеленского.
Он добавил, что Киев продолжит работу над выполнением задания для членства в Альянсе.
Ранее стало известно, что Альянс будет стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявления слабости. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также добавил, что Альянс приветствует запланированную на 16 июня встречу президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.
В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Киев,Грузия,Брюссель,Украина,
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