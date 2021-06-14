Зеленский заявил, что НАТО не оправдало его надежд

"Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. <...> Вместе с тем в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - цитирует пресс-служба заявление президента по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита.
"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами - членами НАТО", - отметил он.