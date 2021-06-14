Порошенко рассказал, где кончается украинский патриотизм Зеленского

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Бывший президент Украины
Петр Порошенко на своей странице в Twitter высказался
о патриотизме нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
По словам Порошенко, с Зеленского спала маска «государственника», когда появилась возможность показать в российском кинопрокате фильм «Папик», снятом киностудией, основанной Зеленским.
Речь идет о киностудии «Квартал 95», которая была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был Зеленский. Он был художественным руководителем студии, прежде, чем стал президентом.
В связи с этим Порошенко сделал вывод, что «патриотизм Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги».
Украинские власти получают поддержку народа благодаря обещаниям бороться с олигархами, но сами позволяют группе олигархов зарабатывать на продукте студии Зеленского, отметил бывший глава государства.
Ранее Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах - «о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни».
В партии «Европейская солидарность» сочли, что данный законопроект направлен исключительно против Порошенко, а настоящих олигархов он «никак не ограничивает».
«Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично — и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции», - отметили в партии.