Порошенко рассказал, где кончается украинский патриотизм Зеленского

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Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter высказался о патриотизме нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

По словам Порошенко, с Зеленского спала маска «государственника», когда появилась возможность показать в российском кинопрокате фильм «Папик», снятом киностудией, основанной Зеленским.

Речь идет о киностудии «Квартал 95», которая была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был Зеленский. Он был художественным руководителем студии, прежде, чем стал президентом.

В связи с этим Порошенко сделал вывод, что «патриотизм Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги».

Украинские власти получают поддержку народа благодаря обещаниям бороться с олигархами, но сами позволяют группе олигархов зарабатывать на продукте студии Зеленского, отметил бывший глава государства.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах - «о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни».

В партии «Европейская солидарность» сочли, что данный законопроект направлен исключительно против Порошенко, а настоящих олигархов он «никак не ограничивает».