«Мир одурел вообще»: Лукашенко допустил участие Белоруссии в войне

«А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться, и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», - сказал белорусский лидер в ходе посещения предприятие, выпускающее боеприпасы и ракеты в Оршанском районе Витебской области.
«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», - считает президент Белоруссии.