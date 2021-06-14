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«Мир одурел вообще»: Лукашенко допустил участие Белоруссии в войне

Елена Прошина
57 минут назад
Белорусский президент высказался на тему необходимости навыков обращения со стрелковым оружием не только для военнослужащих, но и для мирного населения. Об этом пишет ТАСС.
«Мир одурел вообще»: Лукашенко допустил участие Белоруссии в войне
Фото: ТАССТАСС
«А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться, и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», - сказал белорусский лидер в ходе посещения предприятие, выпускающее боеприпасы и ракеты в Оршанском районе Витебской области.
Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости локализации производства боеприпасов на территории Белоруссии.
«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас», - считает президент Белоруссии.
В ходе инспекции объектов ВПК, Лукашенко осмотрел производство по выпуску патронов калибра 9 мм, а также образцы стрелкового оружия и оптических прицелов белорусского производства.
В мире,ИТАР-ТАСС,Беларусь,
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