«Мир одурел вообще»: Лукашенко допустил участие Белоруссии в войне

Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости локализации производства боеприпасов на территории Белоруссии.

В ходе инспекции объектов ВПК, Лукашенко осмотрел производство по выпуску патронов калибра 9 мм, а также образцы стрелкового оружия и оптических прицелов белорусского производства.