Совет ЕС разрешил привитым поездки по территории Евросоюза

Как ранее объявила Еврокомиссия, система сертификатов вакцинации в ЕС поэтапно запущена с начала июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не озвучены.