"Индийский штамм, который стал фиксироваться и в нашей стране, дает нетипичные симптомы. Например, нет исчезновения обоняния, а желудочно-кишечные симптомы могут быть похожи на отравление. Это может запутывать как людей, так и врачей. Они могут думать, что у них легкое отравление, но не связывать это с коронавирусной инфекцией", - сказал он.
"Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет", - пояснил он.