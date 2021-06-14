У россиянки в носу выросли зубы

Жительница Самары
обратилась к врачам за помощью из-за выросших в носу зубов, сообщает
ГТРК-Самара.
По данным телеканала, это выяснилось, когда 27-летняя девушка пришла к врачу с жалобами на затрудненное дыхание.
Выяснилось, что у нее не выросли премоляры - зубы, которые идут сразу за клыками. Однако никакого беспокойства у пациентки это не вызывало, поэтому она не обращалась с проблемой в больницу.
При этом девушка ощущала постоянную заложенность носа и по этой причине решила посетить отоларинголога. Доктор направил пациентку на МРТ.
Исследование выявило редкую патологию: премоляры у россиянки выросли, но не во рту, а в гайморовых пазухах носа. Медики провели женщине операцию, в ходе которой зубы из носа были удалены. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, уточняет телеканал.