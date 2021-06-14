Экипаж самолета, где летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич , во время полета над Украиной не запрашивал у украинских диспетчеров разрешения на посадку. Об этом сообщает издание "БизнесЦензор" со ссылкой на руководителя госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрея Ярмака.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.

Однако, по словам Ярмака, во время выполнения рейса Ryanair в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было и никаких запросов не поступало. Ярмак отметил, что украинская сторона может доказать это, предъявив записи разговоров между экипажем и диспетчерами.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса был снят и задержан Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка.

Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. В результате страны ЕС запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против республики дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.