Зачем белорусский посол поддержал «украинский» Крым

Но вот интересные вести пришли с сопредельной Белоруссии Украины. Той самой страны, откуда, по признанию самого «Батьки» засылаются боевики для организации протестов в Минске и других белорусских городах. Так вот, по имеющейся информации, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь на Украине Игорь Сокол
принял участие в сомнительном форуме на границе с Крымом, в селе Стрелково. Посиделки те назывались «Южная стратегия развития». И там на Арабатской стрелке помимо разного рода гипотез по приманиванию инвесторов в Херсонскую область горячо обсуждали, конечно, меры по деоккупации Крыма.