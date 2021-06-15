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В Германии за сутки выявили 652 случая коронавируса

RT на русскомиещё 2
53 минуты назад
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Германии возросло на 652 и достигло 3 716 170.
652 новых случая коронавируса выявили в ФРГ
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Институт Роберта Коха.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Германии составило 89 937.
Ранее глава Минздрава Германии Йенс Шпан сообщил, что в стране полностью привиты 25,7% населения — 21 млн человек.
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