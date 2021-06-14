Байден рассказал, почему Путин устойчив к давлению Запада

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«Он — Владимир Путин», — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, он добавил, что не станет раскрывать какие-либо подробности, так как ему сначала необходимо сесть за стол переговоров с российским лидером.

«Буду рад потом с вами поговорить», — добавил американский президент.

Кроме того, Байден не стал говорить о своей стратегии для «изменения поведения» Путина во время грядущего российско-американского саммита.

«Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать», — добавил он.