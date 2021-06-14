В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Байден рассказал, почему Путин устойчив к давлению Запада

ИА Regnum
35 минут назад
Президент США Джо Байден рассказал, почему президент России Владимир Путин не меняет свою позицию, несмотря на давление со стороны Запада. Он заявил об этом 14 июня на пресс-конференции в Лондоне перед отъездом в Брюссель на саммит НАТО.
Байден рассказал, почему Путин устойчив к давлению Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Он — Владимир Путин», — сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
При этом, он добавил, что не станет раскрывать какие-либо подробности, так как ему сначала необходимо сесть за стол переговоров с российским лидером.
«Буду рад потом с вами поговорить», — добавил американский президент.
Кроме того, Байден не стал говорить о своей стратегии для «изменения поведения» Путина во время грядущего российско-американского саммита.
«Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в интервью с телеканалом NBC президент РФ Владимир Путин заявил, что его не задели скандальные высказывания его американского коллеги сделанные им в мартовском интервью.
В мире,Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,телеканал NBC,Брюссель,Соединенные Штаты,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители