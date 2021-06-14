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В США запустили секретный военный спутник

ИА Regnum
58 минут назад
Компания Northrop Grumman успешно запустила секретный спутник Космических сил США 13 июня. Об этом сообщает портал Space.com.
В США запустили секретный военный спутник
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пуск производился посредством системы воздушного старта из реактивного авианосца L-1011 и ракеты-носителя Pegasus XL. На базе ВВС США Ванденберг подтвердили успешный запуск, не раскрывая подробностей миссии.
Запущенный космический аппарат относится к программе Tactically Responsive Launch-2, реализуемой с 2019 года. Предполагаемой целью этой программы является разработка способов вывода космических аппаратов на околоземную орбиту в кратчайшие сроки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле с авиабазы Ванденберг был запущен секретный американский спутник NROL-82, предназначенный для оптико-электронной разведки.
В мире,Соединенные Штаты,
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