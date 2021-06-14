Пилот обнаружил пугающую записку внутри самолета

Спустя 435 дней рукописное письмо нашел его коллега. Данный самолет Delta был передан старшему офицеру Нику Пи (Nick P). «Единственное, чего он не ожидал найти, так это письмо Криса, спрятанное в кабине экипажа», — рассказали в авиакомпании. В Delta отметили, что слова в письме «отражают всю ту неуверенность и все те эмоции, которые мы все испытали в марте 2020 года».