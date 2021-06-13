В Минске предупредили о рисках новой холодной войны

3 июня заместитель министра обороны России Александр Фомин
также предупредил
, что мировое сообщество втягивается в новую холодную войну, потому что происходит разделение государств на «своих и чужих». «Сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих, притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник», — сказал Фомин
. Он отметил, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается. Новые виды вооружения, а также распространение противоборства на космос и киберпространство ведут к изменению принципов ведения войны.