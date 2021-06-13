В Минске предупредили о рисках новой холодной войны

Он также отметил, что выстраиванию нормальных связей мешают санкции, которые не дают стабилизировать обстановку в мире в целом.

Холодная война — политический и идеологический конфликт между СССР и США, продолжавшийся с 1946 года до конца 1980-х годов. В это понятие входила также космическая гонка и гонка вооружений. Государства не вступали в прямое военное столкновение, однако соперничество двух сверхдержав привело к вооруженным конфликтам в ряде стан третьего мира.