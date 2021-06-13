Белый дом пояснил слова Байдена о сотрудничестве с Москвой

Его попросили уточнить, имел ли в виду глава администрации США Сирию, когда упоминал о Ливии, комментируя перспективы наращивания Москвой и Вашингтоном конструктивного взаимодействия.

Выступая ранее на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй, Байден заявил, что гарантии улучшения отношений России и Соединенных Штатов отсутствуют, однако Москва и Вашингтон способны конструктивно сотрудничать во многих сферах, в том числе в целях нормализации обстановки в Сирии.