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Белый дом пояснил слова Байдена о возможном расширении сотрудничества с Россией

ТАСС
28 минут назад
Глава администрации США Джо Байден имел в виду Сирию, когда рассуждал в воскресенье о Ливии в контексте возможного расширения сотрудничества Москвы и Вашингтона. Такое пояснение дал позднее в тот же день на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Белый дом пояснил слова Байдена о сотрудничестве с Москвой
Фото: ReutersReuters
Его попросили уточнить, имел ли в виду глава администрации США Сирию, когда упоминал о Ливии, комментируя перспективы наращивания Москвой и Вашингтоном конструктивного взаимодействия.
"Да, да, имел", - ответил представитель Белого дома.
Выступая ранее на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй, Байден заявил, что гарантии улучшения отношений России и Соединенных Штатов отсутствуют, однако Москва и Вашингтон способны конструктивно сотрудничать во многих сферах, в том числе в целях нормализации обстановки в Сирии.
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