Премьер Британии оценил версию лабораторного происхождения COVID-19

В Британии, в курортном городе Карбис-Бэй 11-13 июня состоялся саммит G7. По окончании трехдневных переговоров на морском курорте Карбис-Бэй главы ведущих демократических стран обязались предоставить бедным государствам в течение следующего года миллиард доз коронавируса.