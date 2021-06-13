Премьер Британии оценил версию лабораторного происхождения COVID-19

«На данный момент не похоже что, COVID19 пришел из лаборатории. Но любой здравомыслящий человек должен сохранять непредвзятость по этому поводу», - заявил Джонсон.
Премьер выступил на пресс-конференции в рамках саммита G7, передает Sky News. Политик отметил, что участники саммита также сошлись во мнении, что Всемирную организацию здравоохранения необходимо усиливать, её работа должна быть более эффективной.
В Британии, в курортном городе Карбис-Бэй 11-13 июня состоялся саммит G7. По окончании трехдневных переговоров на морском курорте Карбис-Бэй главы ведущих демократических стран обязались предоставить бедным государствам в течение следующего года миллиард доз коронавируса.
Премьер Джонсон назвал данное обещание одним из «триумфов» саммита G7.