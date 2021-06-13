Страны G7 договорились наказать ответственных за инцидент с Ryanair

23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной стал сигнал о минировании, который оказался ложным. С рейса сняли и задержали белорусского журналиста, основателя Telegram-канала Nexta, Романа Протасевича
. Его обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Основанный им Telegram-канал Nexta является самым популярным русскоязычным каналом, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал. В республике его признали экстремистским.