Страны G7 договорились наказать ответственных за инцидент с Ryanair

Страны G7 намерены преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии и вводить против них дальнейшие санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое коммюнике саммита "большой семерки".

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Члены G7 выразили беспокойство «продолжающимися атаками» со стороны белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право.

«Примером чему стали принудительная посадка рейса FR4978 и задержание независимого журналиста», - говорится в документе.

Страны "большой семерки" договорились совместно работать на тем, чтобы привлечь к ответственности отвечающих за инцидент с Ryanair, в том числе через введение санкций.

Помимо этого, лидеры стран G7 призвали провести новые выборы президента в республике.

В коммюнике также отмечается намерение продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Белоруссии.

Кроме того, «большая семерка» в очередной раз призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран".

Саммит G7 состоялся в английском Корнуолле с 11 по 13 июня.