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Страны G7 договорились наказать ответственных за инцидент с Ryanair

Ювелина Бернст
43 минуты назад
Страны G7 намерены преследовать нарушителей прав человека в Белоруссии и вводить против них дальнейшие санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое коммюнике саммита "большой семерки".
Страны G7 договорились наказать ответственных за инцидент с Ryanair
Фото: EPA-EFEEPA-EFE
Члены G7 выразили беспокойство «продолжающимися атаками» со стороны белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право.
«Примером чему стали принудительная посадка рейса FR4978 и задержание независимого журналиста», - говорится в документе.
Страны "большой семерки" договорились совместно работать на тем, чтобы привлечь к ответственности отвечающих за инцидент с Ryanair, в том числе через введение санкций.
Помимо этого, лидеры стран G7 призвали провести новые выборы президента в республике.
В коммюнике также отмечается намерение продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Белоруссии.
Кроме того, «большая семерка» в очередной раз призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран".
Саммит G7 состоялся в английском Корнуолле с 11 по 13 июня.
23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной стал сигнал о минировании, который оказался ложным. С рейса сняли и задержали белорусского журналиста, основателя Telegram-канала Nexta, Романа Протасевича. Его обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Основанный им Telegram-канал Nexta является самым популярным русскоязычным каналом, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал. В республике его признали экстремистским.
В мире,Роман Протасевич,Беларусь,
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