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Страны G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Страны G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение». Об этом говорится в коммюнике, выпущенном по итогам саммита, пишет Bloomberg.
«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать в областях, представляющих интерес для каждой из сторон», — говорится к заявлении.
Страны также призвали Москву «прекратить злонамеренные действия»: та якобы вмешивается в демократические системы других стран. Кроме того, Россию призвали выполнять обязательства в области прав человека.
6 мая сообщалось, что министры иностранных дел G7 во время встречи потратили полтора часа на обсуждение России. Дискуссия заняла больше времени, чем вопросы Афганистана и Сирии. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен донес до глав МИД позицию Вашингтона о необходимости «привлекать к ответственности» Россию, но в то же время добиваться стабильности и предсказуемости.
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