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Польское ТВ представило сборную Украины по футболу под флагом России

Ювелина Бернст
34 минуты назад
Работники польского телевидения допустили ошибку, анонсируя футбольные матчи Евро-2020. Фото, где сборная Украины представлена под флагом России, опубликовал Telegram-канал Ateo Breaking.
Польское ТВ перепутало флаги России и Украины в анонсе матча
Фото: TelegramTelegram
На снимке видно, что после окончания заключительной встречи 12-го тура, польский телеканал TVP Sport показал календарь следующих матчей с неправильными флагами.
Редакторы трансляций показали актуальный календарь, но оставили флаги команд, которые играли 12 июня. Таким образом, вместо флага Украины был показан флаг России, а вместо флага Нидерландов — флаг Бельгии, сборная Англии была представлена под флагом Уэльса, сборная Хорватии – под флагом Швейцарии, Австрия «оказалась» Данией, а Северная Македония — Финляндией.
Матч Украины с Голландией состоится 13 июня в 22.00 по мск.
Ранее Украина решила разместить на форме национальной сборной по футболу карту страны, включающую российский полуостров Крым.
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