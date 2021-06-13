Польское ТВ перепутало флаги России и Украины в анонсе матча

На снимке видно, что после окончания заключительной встречи 12-го тура, польский телеканал TVP Sport показал календарь следующих матчей с неправильными флагами.

Редакторы трансляций показали актуальный календарь, но оставили флаги команд, которые играли 12 июня. Таким образом, вместо флага Украины был показан флаг России, а вместо флага Нидерландов — флаг Бельгии, сборная Англии была представлена под флагом Уэльса, сборная Хорватии – под флагом Швейцарии, Австрия «оказалась» Данией, а Северная Македония — Финляндией.