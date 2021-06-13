Джонсон и Макрон поругались из-за Brexit

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. После этого стороны соглашения столкнулись с несколькими проблемами, которые в том числе коснулись торговли. Так, соглашение о Brexit предусматривает, что Северная Ирландия получает двойной статус, одновременно оставаясь в составе Великобритании и таможенной территории ЕС. Из-за этого товары, попадающие туда из остальных частей королевства, проходят таможенный досмотр.