Мы ответим: Минск о санкциях Запада

Министр также заявил, что белорусская сторона готова обсуждать назревшие проблемы с любым государством, но не на уровне политических ультиматумов. В частности, он отметил, что необходимо «обсуждать реально и конкретно возможные проблемы», существующие между Белоруссией и той или иной страной, перспективы взаимоотношений, пути решения проблем.
Во вторник главы миссий стран ЕС
в Белоруссии, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии призвали власти республики начать политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.