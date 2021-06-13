Мы ответим: Минск о санкциях Запада

Министр также заявил, что белорусская сторона готова обсуждать назревшие проблемы с любым государством, но не на уровне политических ультиматумов. В частности, он отметил, что необходимо «обсуждать реально и конкретно возможные проблемы», существующие между Белоруссией и той или иной страной, перспективы взаимоотношений, пути решения проблем.