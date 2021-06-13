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Белоруссия разработала ответные меры на случай новых санкций Запада

Парламентская газета
13 минут назад
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пообещал, что в ответ на новый пакет западных санкций республика подготовила примет адекватные меры, которые коснутся политики, экономики и военной сферы. Об этом сообщает ТАСС.
Мы ответим: Минск о санкциях Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнёры», — сказал дипломат в интервью телеканалу ОНТ.
Министр также заявил, что белорусская сторона готова обсуждать назревшие проблемы с любым государством, но не на уровне политических ультиматумов. В частности, он отметил, что необходимо «обсуждать реально и конкретно возможные проблемы», существующие между Белоруссией и той или иной страной, перспективы взаимоотношений, пути решения проблем.
Во вторник главы миссий стран ЕС в Белоруссии, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии призвали власти республики начать политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.
Ранее, 4 июня, Евросоюз запретил полёты белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве сообщества и посадку самолётов республики в европейских аэропортах.
В мире,Владимир Макей,ЕС,Беларусь,
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