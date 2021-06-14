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Байден нарушил королевский протокол на G7

Газета.Ruиещё 17
1 час назад
Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите G7. Он прибыл на переговоры вместе с супругой Джилл позже королевы Великобритании Елизаветы II. Чета Байденов приехала на торжественный прием, опоздав на несколько минут, сообщает сайт 360tv.ru. В итоге они появились на мероприятии позже королевы. Вместе с Елизаветой II на приеме был принц Уильям, а также Кейт Миддлтон, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз. Согласно королевскому протоколу, на любые мероприятия гости должны приходить раньше членов королевской семьи. Уходить же монархи должны первыми, а гости могут уехать только только после них. При этом авторы статьи отметили, что нарушение протокола не испортило расположение Елизаветы II. Королева общалась со всеми гостями приветливо. Встреча Байдена и британской королевы произошла впервые с момента инаугурации американского лидера.
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Фото: Jack Hill / ReutersJack Hill / Reuters
В мире,Елизавета II,принц Уильям,Чарльз Виндзор,Кейт Миддлтон,Джозеф Байден,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
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