Утечка из лаборатории возможна: ВОЗ о происхождении COVID

Версия об искусственном происхождении SARS-CoV-2 всё ещё рассматривается. Выводы о несостоятельности этой гипотезы, сделанные в марте, не окончательные, заявил гендиректор организации Тедрос Гебрейесус, передаёт Independent.

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Он отметил, что тема возможной утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане обсуждалась на заседании саммита лидеров стран G7 12 июня.

«Есть четыре гипотезы. Я считаю, что все они должны обсуждаться», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 174 млн человек, а 3,75 млн умерли от последствий COVID-19.

Зимой международная команда экспертов проводила расследование в городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. В команду входили 17 экспертов из Китая и 17 специалистов из других стран. В конце марта ВОЗ обнародовала доклад по результатам этого расследования.