Глава ВОЗ оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории

Он отметил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Гебрейесус напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий. «Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают», — сказал глава ВОЗ.