Брюссельского «писающего мальчика» нарядили в форму русского гвардейца

60-сантиметровую бронзовую скульптуру-фонтан в виде голого младенца, ставшую символом Брюсселя, иногда наряжают в те или иные костюмы. Это делается, чтобы отметить те или иные события в стране или мире, либо в честь какого-нибудь местного фестиваля или праздника. На этот раз наряд для «мальчика» передал властям Брюсселя российский посол в Бельгии Александр Токовинин. Скульптуру одели в русский исторический костюм в честь Дня России, празднуемого 12 июня.
«Мальчика не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии», — заявил посол в ходе церемонии.
Вскоре миниатюрная российская военная форма станет частью постоянной экспозиции «Музея Брюсселя». Там в отдельном зале хранятся все переданные городу для «Писающего мальчика» облачения из разных стран.
Заметим, что уже к 14 июня «мальчика» драпируют в цвета НАТО – по случаю предстоящего саммита Североатлантического альянса в Брюсселе. Напомним, что в апреле прошлого года бронзовый младенец красовался в медицинской одноразовой маске – по случаю карантинных ограничений, в которых тогда жила Бельгия.