Американец выжил после того, как его проглотил кит

США горбатый кит проглотил ныряльщика и выплюнул его через 40 секунд живым и невредимым. Жертва отделалась синяками. Об инциденте сообщает CNN. Американец Майкл Паккард – ныряльщик, занимающийся добычей омаров. В день инцидента он ловил их у побережья Провинстауна в штате Массачусетс. Мужчина погрузился под воду примерно на 10 метров, когда его проглотило огромное млекопитающее.

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«Я ощутил сильный толчок и оказался в странном чёрном месте. Я чувствовал, как нечто сжимает мышцы и подумал: боже, меня укусила аула. Потом я понял, что в пасти у кита и он пытается меня проглотить», - рассказал Паккард.

Он начал бороться с китом и почувствовал, что тому это не нравится. Животное затрясло головой от дискомфорта, а потом всплыло и выплюнуло Паккарда в океан. «Иона нашего времени» находился в «чреве» кита примерно 30-40 секунд.

Паккард был спасен своим товарищем по команде, находившимся в соседней лодке. По его словам, он был «весь в синяках», но не получил серьезных травм.

Биолог Джук Роббинс, директор программы изучения горбатых китов в Центре прибрежных исследований Провинстауна, сказала в интервью CNN, что кит, вероятно, случайно проглотил его, поскольку этот вид не известен своей агрессивностью.