В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Госсекретарь США напомнил россиянам о значении Дня России

Елена Прошина
35 минут назад
Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен выступил с официальным поздравлением граждан нашей страны по случаю празднования Дня России, отмечаемого 12 июня. Заявление чиновника опубликовано на сайте Госдепартамента.
Госсекретарь США напомнил россиянам о значении Дня России
Фото: APAP
«От имени правительства США поздравляю граждан России с празднованием Дня России. Этот праздник знаменует собой важный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям», — говорится в обращении дипломата.
Напомним, что в последние годы отношения между Россией и США планомерно ухудшались. США вводили все новые экономические санкции в отношении российских граждан и организаций, связанных с событиями на Украине, обвинениями России со стороны США во вмешательстве в выборы и строительством газопровода «Северный поток-2».
США и Россия денонсировали ряд межгосударственных соглашений по контролю за вооружениями.
В Москве и Вашингтоне не раз характеризовали взаимоотношения друг с другом как находящиеся «в низшей точке».
Чтобы выйти из сложившейся ситуации в двусторонних отношениях лидеры двух стран Владимир Путин и Джо Байден намерены провести встречу на высшем уровне 16 июня в Швейцарии.
В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,Правительство РФ,Россия,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители