Госсекретарь США напомнил россиянам о значении Дня России

«От имени правительства США поздравляю граждан России с празднованием Дня России. Этот праздник знаменует собой важный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям», — говорится в обращении дипломата.