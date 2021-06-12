Госсекретарь США напомнил россиянам о значении Дня России

Напомним, что в последние годы отношения между Россией и США планомерно ухудшались. США вводили все новые экономические санкции в отношении российских граждан и организаций, связанных с событиями на Украине, обвинениями России со стороны США во вмешательстве в выборы и строительством газопровода «Северный поток-2».