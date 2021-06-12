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«Готовы продолжить работу»: Путин об убийствах Немцова и Политковской

Ювелина Бернст
1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил в эфире американского телеканала NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены.
«Готовы продолжить работу»: Путин об убийствах Немцова и Политковской
Фото: ТАССТАСС
Журналист перечислил громкие политические преступления, совершенные в России в последние годы, упомянув, в частности, смерть журналистки Анны Политковской, политика Бориса Немцова и юриста Сергея Магнитского.
«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — сказал Путин.
Он также добавил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей».
В этом же интервью российский лидер заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений американского коллеги Джо Байдена в свой адрес. Путин также отметил, что Байден «сильно» отличается от предыдущего американского лидера Дональда Трампа.
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