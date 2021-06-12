«Готовы продолжить работу»: Путин об убийствах Немцова и Политковской

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — сказал Путин.
Он также добавил, что были названы люди, "которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени из-за различных причин, по вине разных людей».
В этом же интервью российский лидер заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений американского коллеги Джо Байдена в свой адрес. Путин также отметил, что Байден «сильно» отличается от предыдущего американского лидера Дональда Трампа.