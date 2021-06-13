Индия готовится к вакцинации «Спутником V»

Со следующей недели в столице Индии Нью-Дели начнётся вакцинация от кронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает издание Times of India.

Фото: sputnikvaccine.com sputnikvaccine.com

По данным издания, вакцинация с 15 июня станет доступна в больнице Indraprastha Apollo. Стоимость одной дозы вакцины составит 1145 рупий, или $15,6.

С 21 июня в стране начинается масштабная бесплатная вакцинация населения старше 18 лет. Препараты будут закупаться правительством страны и передаваться штатам. Для расширения программы частным клиникам разрешено самостоятельно закупать вакцины. В государственных клиниках прививки будут бесплатными. В частных больницах и больницах под управлением штатов будет необходимо заплатить за вакцинацию.

В настоящее время Индия находится на втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране с момента начала пандемии заболели более 29,4 млн человек, более 370 тысяч умерли.