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Индия назвала дату начала вакцинации «Спутником V»

News.ruиещё 8
1 час назад
Со следующей недели в столице Индии Нью-Дели начнётся вакцинация от кронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает издание Times of India.
Индия готовится к вакцинации «Спутником V»
Фото: sputnikvaccine.comsputnikvaccine.com
По данным издания, вакцинация с 15 июня станет доступна в больнице Indraprastha Apollo. Стоимость одной дозы вакцины составит 1145 рупий, или $15,6.
С 21 июня в стране начинается масштабная бесплатная вакцинация населения старше 18 лет. Препараты будут закупаться правительством страны и передаваться штатам. Для расширения программы частным клиникам разрешено самостоятельно закупать вакцины. В государственных клиниках прививки будут бесплатными. В частных больницах и больницах под управлением штатов будет необходимо заплатить за вакцинацию.
В настоящее время Индия находится на втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране с момента начала пандемии заболели более 29,4 млн человек, более 370 тысяч умерли.
Ранее сообщалось, что два десятка заключённых девяти тюрем на территории штата Уттар-Прадеш в Индии отказались выходить на свободу в рамках процедуры условно-досрочного освобождения. Их решение связано с тяжелейшей ситуацией в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
В мире,Нью-Дели,Индия,
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