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Как Киев пытается повлиять на встречу Путина и Байдена

RT на русскомиещё 1
27 минут назад
Киев не допустит заключения каких-либо договорённостей по Украине без её участия в дискуссии, в том числе на предстоящей встрече президентов России и США. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он также сообщил, что официальный визит Владимира Зеленского в Штаты планируется в конце июля. Ранее Белый дом отказался от саммита на высшем уровне между Вашингтоном и Киевом до переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Эксперты считают, что украинские власти «переоценивают свои возможности» по влиянию на повестку двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой. По мнению представителей Луганской народной республики, громкие заявления киевской дипломатии и очередные провокации ВСУ в Донбассе выглядят «попыткой обратить на себя внимание».
Как Киев пытается повлиять на встречу Путина и Байдена
Фото: Reuters © John MacdougallReuters © John Macdougall
Киев не допустит достижения каких-либо договорённостей по Украине в любом формате без её непосредственного участия. Об этом в преддверии саммита российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.
«...Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договорённостей об Украине без Украины Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договорённостей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жёсткая и принципиальная позиция», — приводит слова Кулебы РИА Новости.
При этом глава МИД Украины также сообщил, что в конце июля в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Байдена в рамках официального визита президента Украины в США. По словам Кулебы, этот саммит будет содержать широкую повестку дня и Киев направит большую делегацию.
«Мы уже начали его готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договорённостями», — сказал украинский дипломат.
Напомним, встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня по инициативе американской стороны.
В Кремле уточнили, что на ней будут обсуждаться отношения двух стран, стратегическая стабильность, урегулирование региональных конфликтов и борьба с пандемией коронавируса. Предыдущий саммит Москвы и Вашингтона на уровне глав государств проходил в 2018 году в Хельсинки.
Разные повестки
Политологи обращают внимание на то, что заявлению Кулебы предшествовали инциденты, в рамках которых украинская трактовка ряда вопросов внешнеполитической повестки заметно отличалась от позиции США.
Так, по итогам телефонного разговора Байдена и Зеленского украинская сторона выпустила заявление, в котором говорилось, что глава Белого дома «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО».
Позднее издание Axios со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности сообщило, что такое толкование слов президента США неверно.
«Украина неверно передала заявление и исправила запись», — отметил американский политик.
Позднее заявление украинской стороны было отредактировано, и оттуда исчезло упоминание о перспективах членства Киева в НАТО.
Кроме того, администрация Байдена передумала организовывать встречу с Зеленским до саммита 16 июня, о готовности к которой заявил президент Украины.
О намерении Зеленского встретиться с Байденом до саммита в Женеве ещё в конце мая сообщал замглавы МИД Украины Евгений Енин. О необходимости украино-американских переговоров на высшем уровне до встречи Владимира Путина и Джо Байдена говорил и глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», — сказал Кравчук, отметив, что такой разговор можно провести и по телефону.
Сам же Зеленский заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой «в любой момент и в любом месте на планете».
Однако позднее СМИ сообщили, что администрация Байдена отказалась от встречи с Зеленским перед американо-российским саммитом. Уточнялось также, что первоначально такая возможность действительно рассматривалась, однако в результате её отвергли из-за решения президента Украины сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».
Тот же портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Белый дом расценил этот шаг как отказ Киева от борьбы с коррупцией.
Впрочем, аналитики обращают внимание, что, несмотря на некоторые расхождения политического толка, США продолжают оказывать поддержку Украине. Так, официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби накануне сообщил, что Пентагон направит Киеву новый пакет военной помощи в размере $150 млн.
«Пакет включает в себя такие средства, как два противоартиллерийских радара, несколько систем борьбы с БПЛА и защищённые средства связи. Он дополнит пакет на сумму $125 млн, анонсированный ещё в марте. Предоставление этого пакета стало возможным после того, как Министерство обороны США в сотрудничестве с Госдепартаментом смогло удостовериться в том, что в этом году Украина добилась достаточного прогресса в проведении оборонных реформ, как того требует закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», — заявил Кирби на брифинге для прессы.
Он напомнил, что с 2014 года США потратили более $2,5 млрд на оказание Украине помощи «в сфере обеспечения безопасности».
«Мы продолжим укреплять наше стратегическое партнёрство в оборонной сфере, в том числе путём предоставления помощи в виде летальных средств обороны», — подчеркнул Кирби.
Нарушенные соглашения
При этом, несмотря на заявленную «обеспокоенность» возможными договорённостями «по Украине» между Москвой и Вашингтоном, Киев продолжает предпринимать шаги по дестабилизации обстановки на востоке страны, отмечают эксперты.
Так, накануне Народная милиция ЛНР сообщила о гибели пятерых сотрудников в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков. В ВСУ обвинения отвергли, однако, по словам главы непризнанной республики Леонида Пасечника, диверсанты были специально подготовленными профессионалами.
Кроме того, он выразил уверенность, что провокация была одобрена и спланирована Киевом в преддверии встречи Путина и Байдена.
Из-за происшествия Леонид Пасечник прервал свой визит в Россию.
«В связи со сложившейся ситуацией... я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — заявил он.
В свою очередь, председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко расценил инцидент как попытку Украины обострить ситуацию, обратив тем самым на себя внимание Запада.
«То, что вчера произошло, — очередная попытка Киева в преддверии встречи мировых лидеров обострить ситуацию и обратить на себя внимание, поскольку Украина становится сейчас не интересна для их западных партнёров», — приводит слова Мирошниченко РИА Новости.
Гибель сотрудников Народной милиции ЛНР Мирошниченко назвал трагедией.
«Это беда. Это наши ребята, это наши жизни. К сожалению, мы должны и это пережить и двигаться дальше. А то, что Украина — это политический труп, который со временем будет просто разлагаться, — это понятно, и смена настроения их кураторов, которые сидят в Вашингтоне, этому подтверждение», — подчеркнул председатель парламента ЛНР.
Комментируя последние внешнеполитические заявления украинских властей, а также информацию о причастности ВСУ к очередной провокации в Донбассе, аналитики отмечают, что Киев «явно переоценивает свои возможности непосредственно влиять на повестку двусторонних отношений США и России».
«Непонятно, почему Кулеба решил, что имеет какие-то рычаги влияния на грядущие решения США и России. Несомненно, Владимир Путин и Джо Байден на ближайшем саммите обсудят темы, касающиеся Украины, поэтому эта риторика, скорее, направлена на население республики», — считает политолог и экономист Александр Дудчак.
По его словам, заявления Киева о каких-либо не согласованных с ним договорённостях неуместны, поскольку украинская сторона активно саботирует Минские соглашения и всячески пытается отказаться от их выполнения.
При этом администрация Байдена, отменив встречу с Зеленским перед саммитом в Женеве, демонстрирует нежелание вносить напряжённость перед встречей лидеров США и РФ, считает Александр Дудчак.
«Уверен, предстоящий диалог сможет оказать влияние на ход самых разных глобальных процессов, в том числе и на развитие конфликта в Донбассе», — отметил политолог.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью RT также предположил, что заявление Кулебы о неких предстоящих договорённостях по Украине было направлено прежде всего на граждан республики.
«Это в последнее время традиционный стиль украинской дипломатии, которая работает не над тем, чтобы реально достичь каких-то соглашений, компромиссов, а над тем, чтобы настроить нужным образом публику и СМИ. При этом в МИД Украины прекрасно понимают, что данные заявления невыполнимы или довольно далеки от реальности», — заключил Жарихин.
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