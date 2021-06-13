Как Киев пытается повлиять на встречу Путина и Байдена

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Киев не допустит достижения каких-либо договорённостей по Украине в любом формате без её непосредственного участия. Об этом в преддверии саммита российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

«...Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договорённостей об Украине без Украины Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договорённостей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жёсткая и принципиальная позиция», — приводит слова Кулебы РИА Новости.

При этом глава МИД Украины также сообщил, что в конце июля в Вашингтоне состоится встреча Зеленского и Байдена в рамках официального визита президента Украины в США. По словам Кулебы, этот саммит будет содержать широкую повестку дня и Киев направит большую делегацию.

«Мы уже начали его готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договорённостями», — сказал украинский дипломат.

Напомним, встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня по инициативе американской стороны.

В Кремле уточнили, что на ней будут обсуждаться отношения двух стран, стратегическая стабильность, урегулирование региональных конфликтов и борьба с пандемией коронавируса. Предыдущий саммит Москвы и Вашингтона на уровне глав государств проходил в 2018 году в Хельсинки

Разные повестки

Политологи обращают внимание на то, что заявлению Кулебы предшествовали инциденты, в рамках которых украинская трактовка ряда вопросов внешнеполитической повестки заметно отличалась от позиции США.

Так, по итогам телефонного разговора Байдена и Зеленского украинская сторона выпустила заявление, в котором говорилось, что глава Белого дома «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО ».

Позднее издание Axios со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности сообщило , что такое толкование слов президента США неверно.

«Украина неверно передала заявление и исправила запись», — отметил американский политик.

Позднее заявление украинской стороны было отредактировано, и оттуда исчезло упоминание о перспективах членства Киева в НАТО.

Кроме того, администрация Байдена передумала организовывать встречу с Зеленским до саммита 16 июня, о готовности к которой заявил президент Украины.

О намерении Зеленского встретиться с Байденом до саммита в Женеве ещё в конце мая сообщал замглавы МИД Украины Евгений Енин . О необходимости украино-американских переговоров на высшем уровне до встречи Владимира Путина и Джо Байдена говорил и глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук

«Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным», — сказал Кравчук, отметив, что такой разговор можно провести и по телефону.

Сам же Зеленский заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой «в любой момент и в любом месте на планете».

Однако позднее СМИ сообщили, что администрация Байдена отказалась от встречи с Зеленским перед американо-российским саммитом. Уточнялось также, что первоначально такая возможность действительно рассматривалась, однако в результате её отвергли из-за решения президента Украины сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз»

Тот же портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме писал, что Белый дом расценил этот шаг как отказ Киева от борьбы с коррупцией.

«Пакет включает в себя такие средства, как два противоартиллерийских радара, несколько систем борьбы с БПЛА и защищённые средства связи. Он дополнит пакет на сумму $125 млн, анонсированный ещё в марте. Предоставление этого пакета стало возможным после того, как Министерство обороны США в сотрудничестве с Госдепартаментом смогло удостовериться в том, что в этом году Украина добилась достаточного прогресса в проведении оборонных реформ, как того требует закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону», — заявил Кирби на брифинге для прессы.

Он напомнил, что с 2014 года США потратили более $2,5 млрд на оказание Украине помощи «в сфере обеспечения безопасности».

«Мы продолжим укреплять наше стратегическое партнёрство в оборонной сфере, в том числе путём предоставления помощи в виде летальных средств обороны», — подчеркнул Кирби.

Нарушенные соглашения

При этом, несмотря на заявленную «обеспокоенность» возможными договорённостями «по Украине» между Москвой и Вашингтоном, Киев продолжает предпринимать шаги по дестабилизации обстановки на востоке страны, отмечают эксперты.

Так, накануне Народная милиция ЛНР сообщила о гибели пятерых сотрудников в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков. В ВСУ обвинения отвергли, однако, по словам главы непризнанной республики Леонида Пасечника , диверсанты были специально подготовленными профессионалами.

Кроме того, он выразил уверенность, что провокация была одобрена и спланирована Киевом в преддверии встречи Путина и Байдена.

Из-за происшествия Леонид Пасечник прервал свой визит в Россию.

«В связи со сложившейся ситуацией... я вынужден прервать поездку в братское государство и вернуться в столицу республики», — заявил он.

В свою очередь, председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко расценил инцидент как попытку Украины обострить ситуацию, обратив тем самым на себя внимание Запада.

«То, что вчера произошло, — очередная попытка Киева в преддверии встречи мировых лидеров обострить ситуацию и обратить на себя внимание, поскольку Украина становится сейчас не интересна для их западных партнёров», — приводит слова Мирошниченко РИА Новости.

Гибель сотрудников Народной милиции ЛНР Мирошниченко назвал трагедией.

«Это беда. Это наши ребята, это наши жизни. К сожалению, мы должны и это пережить и двигаться дальше. А то, что Украина — это политический труп, который со временем будет просто разлагаться, — это понятно, и смена настроения их кураторов, которые сидят в Вашингтоне, этому подтверждение», — подчеркнул председатель парламента ЛНР.

Комментируя последние внешнеполитические заявления украинских властей, а также информацию о причастности ВСУ к очередной провокации в Донбассе, аналитики отмечают, что Киев «явно переоценивает свои возможности непосредственно влиять на повестку двусторонних отношений США и России».

«Непонятно, почему Кулеба решил, что имеет какие-то рычаги влияния на грядущие решения США и России. Несомненно, Владимир Путин и Джо Байден на ближайшем саммите обсудят темы, касающиеся Украины, поэтому эта риторика, скорее, направлена на население республики», — считает политолог и экономист Александр Дудчак.

По его словам, заявления Киева о каких-либо не согласованных с ним договорённостях неуместны, поскольку украинская сторона активно саботирует Минские соглашения и всячески пытается отказаться от их выполнения.

При этом администрация Байдена, отменив встречу с Зеленским перед саммитом в Женеве, демонстрирует нежелание вносить напряжённость перед встречей лидеров США и РФ, считает Александр Дудчак.

«Уверен, предстоящий диалог сможет оказать влияние на ход самых разных глобальных процессов, в том числе и на развитие конфликта в Донбассе», — отметил политолог.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью RT также предположил, что заявление Кулебы о неких предстоящих договорённостях по Украине было направлено прежде всего на граждан республики.