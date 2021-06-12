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Куба просит туристов не привозить наличные доллары

Газета.Ru
43 минуты назад
Куба советует приезжающим в республику не брать с собой наличные американские доллары, так как они не будут приниматься к оплате и обмену на местные песо, сообщил первый заместитель председателя кубинского Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе.
Куба просит туристов не привозить наличные доллары
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»
Его слова приводит ТАСС. Мера вступает в силу с 21 июня текущего года.
"Тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую валюту", - заявил зампред Центробанка Кубы.
По его словам, речь идет исключительно о наличных долларах, с оплатой картами у туристов проблем не возникнет. Ранее ЦБ Кубы сообщил, что банки республики перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.
Такое решение связано с " экономической блокадой" Кубы со стороны Соединенных Штатов.
В мире,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,Куба,
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