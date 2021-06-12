Куба просит туристов не привозить наличные доллары

Его слова приводит ТАСС. Мера вступает в силу с 21 июня текущего года.

По его словам, речь идет исключительно о наличных долларах, с оплатой картами у туристов проблем не возникнет. Ранее ЦБ Кубы сообщил, что банки республики перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.