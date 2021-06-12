В Британии могут на месяц отсрочить отмену ограничений по COVID

Большая часть действующих в Великобритании
ограничительных мер по коронавирусу будет отменена на месяц позже, чем планировалось. Об этом 11 июня сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве.
Согласно планам властей королевства, снятие карантинных мер перенесут с 21 июня на 19 июля. По сведениям издания, о переносе сроков объявят 14 июня.
Указанное решение связано с увеличением количества ежедневно выявляемых фактов заражения индийским штаммом коронавируса, который фиксируется в королевстве у 90% новых носителей SARS-CoV-2.
Вместе с тем, как отмечают журналисты The Sun, при сохранении невысокой нагрузки на систему здравоохранения, власти страны могут отменить ограничения уже 5 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Британская ассоциация пива и пабов (BBPA) призвало правительство Великобритании выполнить обещание и отменить ограничительные меры для питейных заведений в соответствии с планом — 17 июня.