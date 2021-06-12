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СМИ: аквалангист в США выжил после того, как его проглотил кит

ТАССиещё 2
28 минут назад
Аквалангист в Массачусетсе смог выбраться из пасти горбатого кита и добраться до берега без серьезных травм. Об этом сообщила местная газета Cape Cod Times.
Аквалангист в США выжил после того, как его проглотил кит
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По ее сведениям, 56-летний Майкл Пакард в пятницу утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун. "Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту", - рассказал он изданию.
Поначалу Пакард подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита. Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Пакарда затащил его на лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу. Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.
В мире,Соединенные Штаты,
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