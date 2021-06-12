В столице Аргентины снизят санитарные ограничения по COVID-19

Также послабления коснутся работы баров и ресторанов - они смогут работать до 23:00, но только со столиками на свежем воздухе, отметил Ларрета. А в понедельник, 14 июня, в столице Аргентины вновь откроются торговые центры. Максимально разрешенная вместимость для них - один человек на каждые 15 квадратных метров.