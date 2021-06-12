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Швейцария "с нетерпением" ждет Путина и Байдена

Газета.Ruиещё 3
7 минут назад
Швейцария ждет прибытия президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена саммит в Женеве, сообщил швейцарский президент Ги Пармелен в интервью ТАСС.
Швейцария "с нетерпением" ждет Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
"У Швейцарии есть давняя традиция добрых услуг, и она с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву", - заявил глава государства.
По его словам, в Швейцарии считают диалог российского и американского лидеров необходимым для решения межгосударственных и глобальных проблем. Пармелен также добавил, что подготовка к встрече президентов ведется в тесном контакте с администрациями обеих стран-участниц саммита. Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит "не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США".
Сам президент России говорил, что на данный момент отношения России и США находятся в низшей за последние годы точке. Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать "путь вперед" в отношениях с Россией на саммите.
При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.
В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Швейцария,Соединенные Штаты,
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