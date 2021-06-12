Швейцария "с нетерпением" ждет Путина и Байдена

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"У Швейцарии есть давняя традиция добрых услуг, и она с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву", - заявил глава государства.

По его словам, в Швейцарии считают диалог российского и американского лидеров необходимым для решения межгосударственных и глобальных проблем. Пармелен также добавил, что подготовка к встрече президентов ведется в тесном контакте с администрациями обеих стран-участниц саммита. Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , Путин приедет на саммит "не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США".

Сам президент России говорил, что на данный момент отношения России и США находятся в низшей за последние годы точке. Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать "путь вперед" в отношениях с Россией на саммите.