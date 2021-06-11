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Пентагон планирует направить Украине военную помощь на $150 млн

Говорит Москва
52 минуты назад
С таким заявлением выступил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.
США направят Украине военную помощь на $150 млн
Фото: ReutersReuters
По его словам, деньги нужны, чтобы помочь «украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО».
На брифинге Кирби уточнил, что этот пакет включает в себя такие средства, как две противоартиллерийские РЛС, несколько беспилотных летательных аппаратов и защищённые средства связи.
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