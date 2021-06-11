Мы не справимся: полиция Женевы попросила помощи из-за встречи Путина и Байдена

По ее словам, охранять саммит Путина и Байдена в Женеве будут 900 полицейских, дополнительно будут привлечены 1000 военнослужащих, которые будут охранять границы кантона. Также Бонифанти рассказала, что делегации от России и США будут насчитывать от 600 до 800 человек каждая. Более 300 журналистов будут размещены в пресс-центре напротив парка Ла Гранж.