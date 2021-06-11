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"Ситуация серьезная": Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Вероника Полынина
30 минут назад
Министерство обороны Дании обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».
"Ситуация серьезная": Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Российские самолеты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию», - сообщило датское агентство Ritzau.
Министр обороны Дании Трине Брамсен утверждает, что за день было зафиксировано сразу два случая вторжения российских самолетов в воздушное пространство Дании.
Она подчеркнула, что такое происходит крайне редко, поэтому «ситуация представляется очень серьезной». Минобороны выясняет все обстоятельства произошедшего.
6 мая в главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что российский самолет Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и пробыл там около минуты. Отмечается, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, в момент нарушения границы отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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