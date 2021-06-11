"Ситуация серьезная": Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

6 мая в главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что российский самолет Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и пробыл там около минуты. Отмечается, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, в момент нарушения границы отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.