"Ситуация серьезная": Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Министр обороны Дании Трине Брамсен утверждает, что за день было зафиксировано сразу два случая вторжения российских самолетов в воздушное пространство Дании.

6 мая в главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что российский самолет Ил-96 без разрешения вошел в воздушное пространство республики вблизи острова Вайндлоо и пробыл там около минуты. Отмечается, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, в момент нарушения границы отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.