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Офис Зеленского назвал друзей Украины

Газета.Ruиещё 1
29 минут назад
Андрей Сибига, заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в интервью на YouTube-канале «Европейская правда» назвал главных друзей Украины.
В офисе Зеленского перечислили друзей Украины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Это США, это Канада, это, безусловно, Литва, Польша, Турция, это и другие страны, с которыми мы строим стратегическое партнерство, и мы очень надеемся, что их количество будет расти Все страны Балтии принадлежат к этому кругу Это скандинавские страны», — рассказал Сибига.
Он отметил, что Украина стремится к налаживанию дружеских отношений со странами, с которыми она имеет стратегическое партнерство. Также Сибига ответил на вопрос, является ли Венгрия другом Украины.
«Безусловно, построение дружественных отношений с соседями — всегда приоритет для каждой страны. С точки зрения дипломатии Венгрия — важный наш партнер в Европейском союзе, сосед, страна НАТО. Поэтому очень важная страна для нас», — заявил Сибига.
Ранее Украина создала «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдавией.
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