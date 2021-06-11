В офисе Зеленского перечислили друзей Украины

«Это США, это Канада, это, безусловно, Литва, Польша, Турция, это и другие страны, с которыми мы строим стратегическое партнерство, и мы очень надеемся, что их количество будет расти Все страны Балтии принадлежат к этому кругу Это скандинавские страны», — рассказал Сибига.
«Безусловно, построение дружественных отношений с соседями — всегда приоритет для каждой страны. С точки зрения дипломатии Венгрия — важный наш партнер в Европейском союзе, сосед, страна НАТО. Поэтому очень важная страна для нас», — заявил Сибига.