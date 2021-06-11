Глава ЦРУ готовил Байдена к встрече с Путиным

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На обложке изображен американский президент в зеркальных очках, в которых отражается Владимир Путин. Предстоящему российско-американскому саммиту в журнале посвящена статья.

Издание со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента США сообщает, что основная подготовка к встрече Байдена с Путиным проходила во время ежедневных брифингов разведки.

Ведущей фигурой на них был директор ЦРУ Уильям Бернс. Во время распада СССР Бернс занимал должность посла США в Москве. Его позиция – возвращение к сдерживанию действий Москвы по аналогии с холодной войной.

«Куда бы он (Путин) ни пошел, он должен встречать сопротивление», - гласит позиция главы ЦРУ, которую приводит один из источников.

Издание отмечает, что Байден намерено жестко говорить с Москвой, однако его главной целью будет ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, «обуздав авантюризм Путина».