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Глава ЦРУ готовил Байдена к встрече с Путиным

Вероника Полынина
1 час назад
Директор ЦРУ Уильям Бернс готовил президента США Джо Байдена к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Об этом сообщил журнал Time, поместивший Байдена на обложку нового номера.
Глава ЦРУ готовил Байдена к встрече с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На обложке изображен американский президент в зеркальных очках, в которых отражается Владимир Путин. Предстоящему российско-американскому саммиту в журнале посвящена статья.
Издание со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента США сообщает, что основная подготовка к встрече Байдена с Путиным проходила во время ежедневных брифингов разведки.
Ведущей фигурой на них был директор ЦРУ Уильям Бернс. Во время распада СССР Бернс занимал должность посла США в Москве. Его позиция – возвращение к сдерживанию действий Москвы по аналогии с холодной войной.
«Куда бы он (Путин) ни пошел, он должен встречать сопротивление», - гласит позиция главы ЦРУ, которую приводит один из источников.
Издание отмечает, что Байден намерено жестко говорить с Москвой, однако его главной целью будет ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон, «обуздав авантюризм Путина».
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. В Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече. Главы государств, в частности, обсудят ситуацию на Украине, хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.
В мире,Политика,Уильям Бернс,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЦРУ,Администрация США,Соединенные Штаты,
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