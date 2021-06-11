Кроме того, кабмин продлил срок действия основных ограничений на авиаперевозки до 30 июня 2021 года, сообщили в канцелярии. Власти страны с 16 марта разрешил возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от ковида иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США.