СБУ предотвратила восстание в Запорожской области

По данным силовиков, члены движения называли себя народовольцами, агитировали среди местных жителей за непризнание украинской власти и рекрутировали население в силовые группы для захвата государственных учреждений.

Спецслужбы не раскрыли сведения о численности ячейки и ее политической программе. У задержанных были изъяты протоколы собраний, компьютеры и смартфоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в месте встреч активистов работает следственная группа.