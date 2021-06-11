The Jamestown Foundation: "В Крыму находятся 30 ядерных боеголовок"

Крыму создали достаточную инфраструктуру для хранения до 30 тактических ядерных боеголовок. Об этом сообщает The Jamestown Foundation, передает «Крым.Реалии».

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Аналитик американского мозгового центра поделился своими мыслями по этому поводу.

Сейчас в России есть до 2000 тактических ядерных боеголовок, часть из которых может находиться в Крыму, заявил аналитик, ссылаясь на оценки экспертов.

Он отмечает, что в конце 2016 года на полуострове восстановили подземный стационарный комплекс «Объект-100» для хранения и боевого применения двух дивизионов крылатых ракет.

Боевую готовность Объекта-100, который может поражать цели на дальности до 300 км, подтвердили в ходе учений в ноябре 2016 года, подчеркивает эксперт.

Также сообщается о возможном нахождении как минимум трех мобильных комплексов береговой обороны «Бастион-П», вооруженных ракетой П-800 «Оникс» (дальность действия до 800 км).

Он сделал акцент на мощности данной ракеты. Так, по его оценкам, она может нести ядерную боеголовку мощностью 10 килотонн.

Он также заявил о вероятности, что Россия намерена разместить ТЯО в Крыму. Он допустил, что она уже сделала это.

Нестратегическое ядерное оружие на полуострове является серой зоной европейской безопасности, заявил эксперт.

«А в отсутствие какого-либо мониторинга или ограничений в отношении тактического ядерного оружия деятельность России в этой сфере по определению дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе и в целом»», - подчеркнул аналитик.