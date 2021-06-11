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Обзор иноСМИ: Байден сделал подарок Москве

Елена Прошина
35 минут назад

«Опять русская марионетка?»: Байден сделал подарок Москве

США готовы нанести себе «одну из величайших ран в истории», пишет The Wall Street Journal. На прошлой неделе президент США Джо Байден приостановил аренду нефтеносных участков в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске, тогда как Россия и ОПЕК объявили об увеличении добычи.
По мнению WSJ, Россия, Китай и Иран воспользуются «странным отказом» Америки от использования ископаемого топлива. Газета заявила, что Байден пытается сдержать развитие энергетики в Северной Америке, а Россия тем временем отвоевывает стратегические преимущества. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии американских пользователей к этому материалу. «Опять сговор с Россией? Опять русская марионетка? И заметьте, мы сейчас говорим не о Трампе», - возмутился R Byrne.

«Оружие финансового поражения» против России

Эксперт Центра восточноевропейских исследований при Университете Цюриха Мария Шагина оценила потери России в случае отключения от международной системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. В своей статье для Московского Центра Карнеги она отметила, что для Ирана отключение обернулось потерей половина дохода от экспорта нефти.
Объемы международной торговли без SWIFT Ирана сократились на 30 процентов. «Для российской экономики последствия были бы столь же разрушительным», - подчеркнула Шагина. Однако Россия тесно взаимосвязана с Западом, поэтому от SWIFT страну вряд ли отключат. Если бы это произошло, американские и немецкие банки понесли бы большие потери.

«Путин угрожает Украине»: фейк болгарского СМИ

Болгарское издание «Факти» рассказало о недавнем интервью президента России Владимира Путина. В нем Путин говорил об угрозе вступления Украины НАТО и отмечал, что в таком случае ракеты альянса смогли бы долететь до центральной части РФ от Харькова меньше, чем за десять минут.
В заголовке «Фактов» слова Путины были искажены: «Путин угрожает Украине: наши ракеты к вам быстро прилетят быстро!». «ИноСМИ» собрало комментарии болгарских пользователей к этому материалу. «Не «Факти», а «Фейки». Путин никогда такого не говорил», - написала Истината. Пользователь mi6osp добавил, что у Украины нет шансов попасть в НАТО, так как «никто из НАТО не захочет из-за нее умирать».

Не Горбачев и Рейган: в Польше оценили встречу Путина и Байдена

Глава МИД Польши Збигнев Рау сравнил предстоящую встречу президентов России и США с прошедшей 36 лет назад, также в Женеве, встречей Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом. В беседе с Rzeczpospolita министр заявил, что новый саммит ничего не изменит.
«Путин - не Горбачев, Байден - тем более не Рейган», - заявил Рау.
Он подчеркнул, что сегодняшняя Россия - это не приходящий в упадок СССР, а США больше не являются единственной сверхдержавой мира. «Так что кардинальных изменений после предстоящего саммита я не жду», - отметил он. По мнению Рау, Америка не снимет и даже не ослабит санкции против России, а Путин не изменит свою политику.

Украина развесила флаги ЕС, но не приняла европейские ценности

Анна Леонхард в своем материале для The Brussels Times обратила внимание, что после соглашения о безвизе на многих украинских государственных зданиях появились флаги ЕС. «Поднять флаг Евросоюза - не проблема, но, похоже, никто не давал Киеву разрешения на эту символику», - отметила она.
По мнению Леонхард, украинские власти понимают, что только Албания имеет реальный шанс вступить в ЕС в ближайшем будущем.
«Украине предстоит пройти долгий путь не популизма и показухи, а реальных перемен», - подчеркнула она.
Пока же на смену борьбе с коррупцией на Украине приходит борьба с крупным и средним бизнесом, паритетное налогообложение заменяется ужесточением налоговой нагрузки, а судебная система заменяется решениями офиса президента и еще пары чиновников, считает автор.
В мире,Видео,Збигнев Рау,Рональд Рейган,Михаил Горбачев,Джозеф Байден,Владимир Путин,Московский центр Карнеги,НАТО,ОПЕК,МИД,ЕС,InoSMI.Ru,Wall Street Journal,Москва,Россия,Аляска,Иран, Исламская Республика,Китай,Соединенные Штаты,
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