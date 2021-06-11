«Опять русская марионетка?»: Байден сделал подарок Москве

США готовы нанести себе «одну из величайших ран в истории», пишет The Wall Street Journal. На прошлой неделе президент США Джо Байден приостановил аренду нефтеносных участков в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске , тогда как Россия ОПЕК объявили об увеличении добычи.

По мнению WSJ, Россия, Китай Иран воспользуются «странным отказом» Америки от использования ископаемого топлива. Газета заявила, что Байден пытается сдержать развитие энергетики в Северной Америке, а Россия тем временем отвоевывает стратегические преимущества. Портал «ИноСМИ» собрал комментарии американских пользователей к этому материалу. «Опять сговор с Россией? Опять русская марионетка? И заметьте, мы сейчас говорим не о Трампе», - возмутился R Byrne.

«Оружие финансового поражения» против России

Эксперт Центра восточноевропейских исследований при Университете Цюриха Мария Шагина оценила потери России в случае отключения от международной системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. В своей статье для Московского Центра Карнеги она отметила , что для Ирана отключение обернулось потерей половина дохода от экспорта нефти.

Объемы международной торговли без SWIFT Ирана сократились на 30 процентов. «Для российской экономики последствия были бы столь же разрушительным», - подчеркнула Шагина. Однако Россия тесно взаимосвязана с Западом, поэтому от SWIFT страну вряд ли отключат. Если бы это произошло, американские и немецкие банки понесли бы большие потери.

«Путин угрожает Украине»: фейк болгарского СМИ

Болгарское издание «Факти» рассказало о недавнем интервью президента России Владимира Путина . В нем Путин говорил об угрозе вступления Украины НАТО и отмечал, что в таком случае ракеты альянса смогли бы долететь до центральной части РФ от Харькова меньше, чем за десять минут.

В заголовке «Фактов» слова Путины были искажены: «Путин угрожает Украине: наши ракеты к вам быстро прилетят быстро!». «ИноСМИ» собрало комментарии болгарских пользователей к этому материалу. «Не «Факти», а «Фейки». Путин никогда такого не говорил», - написала Истината. Пользователь mi6osp добавил, что у Украины нет шансов попасть в НАТО, так как «никто из НАТО не захочет из-за нее умирать».

Не Горбачев и Рейган: в Польше оценили встречу Путина и Байдена

«Путин - не Горбачев, Байден - тем более не Рейган», - заявил Рау.

Он подчеркнул, что сегодняшняя Россия - это не приходящий в упадок СССР, а США больше не являются единственной сверхдержавой мира. «Так что кардинальных изменений после предстоящего саммита я не жду», - отметил он. По мнению Рау, Америка не снимет и даже не ослабит санкции против России, а Путин не изменит свою политику.

Украина развесила флаги ЕС, но не приняла европейские ценности

Анна Леонхард в своем материале для The Brussels Times обратила внимание, что после соглашения о безвизе на многих украинских государственных зданиях появились флаги ЕС . «Поднять флаг Евросоюза - не проблема, но, похоже, никто не давал Киеву разрешения на эту символику», - отметила она.

По мнению Леонхард, украинские власти понимают, что только Албания имеет реальный шанс вступить в ЕС в ближайшем будущем.

«Украине предстоит пройти долгий путь не популизма и показухи, а реальных перемен», - подчеркнула она.