Обзор иноСМИ: Байден сделал подарок Москве

«Опять русская марионетка?»: Байден сделал подарок Москве
США
готовы нанести себе «одну из величайших ран в истории», пишет
The Wall Street Journal. На прошлой неделе президент США Джо Байден
приостановил аренду нефтеносных участков в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске
, тогда как Россия
и ОПЕК
объявили об увеличении добычи.
По мнению WSJ, Россия, Китай
и Иран
воспользуются «странным отказом» Америки от использования ископаемого топлива. Газета заявила, что Байден пытается сдержать развитие энергетики в Северной Америке, а Россия тем временем отвоевывает стратегические преимущества. Портал «ИноСМИ» собрал
комментарии американских пользователей к этому материалу. «Опять сговор с Россией? Опять русская марионетка? И заметьте, мы сейчас говорим не о Трампе», - возмутился R Byrne.
«Оружие финансового поражения» против России
Эксперт Центра восточноевропейских исследований при Университете Цюриха Мария Шагина оценила потери России в случае отключения от международной системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. В своей статье для Московского Центра Карнеги
она отметила
, что для Ирана отключение обернулось потерей половина дохода от экспорта нефти.
Объемы международной торговли без SWIFT Ирана сократились на 30 процентов. «Для российской экономики последствия были бы столь же разрушительным», - подчеркнула Шагина. Однако Россия тесно взаимосвязана с Западом, поэтому от SWIFT страну вряд ли отключат. Если бы это произошло, американские и немецкие банки понесли бы большие потери.
«Путин угрожает Украине»: фейк болгарского СМИ
Болгарское издание «Факти» рассказало
о недавнем интервью президента России Владимира Путина
. В нем Путин говорил об угрозе вступления Украины НАТО
и отмечал, что в таком случае ракеты альянса смогли бы долететь до центральной части РФ от Харькова меньше, чем за десять минут.
В заголовке «Фактов» слова Путины были искажены: «Путин угрожает Украине: наши ракеты к вам быстро прилетят быстро!». «ИноСМИ» собрало
комментарии болгарских пользователей к этому материалу. «Не «Факти», а «Фейки». Путин никогда такого не говорил», - написала Истината. Пользователь mi6osp добавил, что у Украины нет шансов попасть в НАТО, так как «никто из НАТО не захочет из-за нее умирать».
Не Горбачев и Рейган: в Польше оценили встречу Путина и Байдена
«Путин - не Горбачев, Байден - тем более не Рейган», - заявил Рау.
Он подчеркнул, что сегодняшняя Россия - это не приходящий в упадок СССР, а США больше не являются единственной сверхдержавой мира. «Так что кардинальных изменений после предстоящего саммита я не жду», - отметил он. По мнению Рау, Америка не снимет и даже не ослабит санкции против России, а Путин не изменит свою политику.
Украина развесила флаги ЕС, но не приняла европейские ценности
Анна Леонхард в своем материале для The Brussels Times обратила
внимание, что после соглашения о безвизе на многих украинских государственных зданиях появились флаги ЕС
. «Поднять флаг Евросоюза - не проблема, но, похоже, никто не давал Киеву разрешения на эту символику», - отметила она.
По мнению Леонхард, украинские власти понимают, что только Албания имеет реальный шанс вступить в ЕС в ближайшем будущем.
«Украине предстоит пройти долгий путь не популизма и показухи, а реальных перемен», - подчеркнула она.
Пока же на смену борьбе с коррупцией на Украине приходит борьба с крупным и средним бизнесом, паритетное налогообложение заменяется ужесточением налоговой нагрузки, а судебная система заменяется решениями офиса президента и еще пары чиновников, считает автор.